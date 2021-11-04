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США признали ошибкой авиаудар в Кабуле: тогда погибли семеро детей

Киев • УНН

 • 13283 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Пентагоне назвали ошибкой авиационный удар с американского беспилотника, в результате которого погибли 10 мирных жителей Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз расследования департамента США по обороне.

США признали ошибкой авиаудар в Кабуле: тогда погибли семеро детей

Детали

По данным инспектора Пентагона, генерал-лейтенанта Сами Саида, операторы беспилотников и аналитики разведки ошибочно считали, что автомобиль принадлежит боевикам “Исламского государства” и что удар по нему был законным защитным действием, которое должно было предотвратить террористическую атаку ИГ. По его словам, они не знали, что в этом районе есть дети.

“Лица, которые участвовали в ударе, искренне верили, что они нацелены на неизбежную угрозу силам США. К сожалению, интерпретация или корреляция разведданных о том, что воспринималось тогда в реальном времени, была неточной”, — сообщил Саид.

По словам инспектора, расследование не выявило нарушений закона, в частности закона о войне. Однако были ошибки во время выполнения, которые в сочетании с неточностью подтверждения данных и сбоями в связи привели к жертвам среди гражданского населения.

Напомним

29 августа 2021 года военно-воздушные силы США в Кабуле с беспилотника скинули взрывчатку на авто Toyota Corolla. В результате погибли трое взрослых афганцев и семеро детей.

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