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США визнали помилкою авіаудар у Кабулі: тоді загинуло семеро дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Пентагоні назвали помилкою авіаційний удар із американського безпілотника, внаслідок якого загинуло 10 мирних жителів Афганістану. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз розслідування Департаменту США з оборони.

США визнали помилкою авіаудар у Кабулі: тоді загинуло семеро дітей

Деталі

За даними інспектора Пентагону, генерал-лейтенанта Самі Саїда, оператори безпілотників та аналітики розвідки помилково вважали, що автомобіль належить бойовикам “Ісламської держави” і що удар по ньому був законною захисною дією, яка мала запобігти терористичній атаці ІД. За його словами, вони не знали, що у цьому районі є діти.

“Особи, які брали участь в ударі, щиро вірили, що вони націлені на неминучу загрозу силам США. На жаль, інтерпретація чи кореляція розвідданих про те, що сприймалося тоді у реальному часі, була неточною”, — повідомив Саїд.

За словами інспектора, розслідування не виявило порушень закону, зокрема закону про війну. Однак були помилки під час виконання, які у поєднанні з неточністю підтвердження даних та збоями у зв’язку призвели до жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо

29 серпня 2021 року Військово повітряні сили США у Кабулі з безпілотника скинули вибухівку на авто Toyota Corolla. Унаслідок цього загинуло троє дорослих афганців та семеро дітей.

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