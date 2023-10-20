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США отправит обратно в Израиль системы ПВО "Железный купол", которые ранее у них приобрели

Киев • УНН

 • 273736 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Пентагон планирует отправить две системы противоракетной обороны “Железный купол”, которые он ранее приобрел у Израиля, обратно в эту страну. Об этом заявил официальный представитель США и помощник в Конгрессе, отметив, что это поможет Израилю защититься от ракетных атак, пишет Reuters, передает УНН.

США отправит обратно в Израиль системы ПВО "Железный купол", которые ранее у них приобрели

Детали 

Министерство обороны США сообщило членам Конгресса на брифинге в среду, что планирует передать системы Iron Dome в аренду Израилю. В этом типе финансовой сделки право собственности остается за покупателем.

Передача в Израиль может произойти в течение нескольких дней, сказал помощник Конгресса.

Пентагон рассматривал и тестировал системы как способ защиты территории Гуама от китайских ракет.

Справочно

Iron Dome была разработана государственной компанией Rafael Advanced Defence Systems при поддержке США для противодействия ракетному обстрелу из Ливана, поразившему израильские города во время войны с Хезболлой 2006 года, а также со стороны палестинцев в Секторе Газа, который исламисты Хамаса взяли под свой контроль в 2007 году.

Напомним

Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле, заявил, что США выделят 100 миллионов долларов гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Также Министерство обороны получило от США грузовой самолёт с первой партией бронетехники, предназначенной для использования ЦАХАЛом.

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