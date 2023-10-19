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В Ізраїль прибув американський вантажний літак із бронетехнікою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство оборони отримало від США вантажний літак із першою партією бронетехніки, призначеної для використання ЦАХАЛОМ, передає УНН із посиланням на Міноборони Ізраїлю.

В Ізраїль прибув американський вантажний літак із бронетехнікою

Цитата

«Міністерство оборони нещодавно прийняло в Ізраїлі американський вантажний літак з першою партією броньованих джипів для ЦАХАЛ. Наразі джипи передаються ЦАХАЛу для заміни машин, які постраждали під час війни», - йдеться у повідомленні ізраїльського оборонного відомства.

משרד הביטחון קלט לפני שעה קלה בישראל מטוס מטען אמריקני עם משלוח ראשון של ג'יפים ממוגנים לצה״ל. הג'יפים מועברים בשעה זו לצה"ל כדי להחליף כלי רכב שנפגעו במלחמה.

להמשך קריאה: https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/szUOJzzvvu

— משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 19, 2023

Раніше УНН повідомляв, що посадовець Держдепу США, який займався питаннями постачання зброї іноземним державам, йде у відставку через політику адміністрації Байдена щодо конфлікту в Ізраїлі та секторі Гази.

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