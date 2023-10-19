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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Израиль прибыл американский грузовой самолет с бронетехникой

Киев • УНН

 • 235604 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство обороны получило от США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования ЦАХАЛОМ, передает УНН со ссылкой на Минобороны Израиля.

В Израиль прибыл американский грузовой самолет с бронетехникой

Цитата

«Министерство обороны недавно приняло в Израиле американский грузовой самолет с первой партией бронированных джипов для ЦАХАЛ. В настоящее время джипы передаются ЦАХАЛу для замены машин, пострадавших во время войны», - говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.

משרד הביטחון קלט לפני שעה קלה בישראל מטוס מטען אמריקני עם משלוח ראשון של ג'יפים מממוגנים לצה״ל. הג'יפים מועברים בשעה זו לצה "ל כדי להחליף כלי רכב שנפגעו במלחמה.

להמשך קריאה: https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/szUOJzzvvu

— משרד הביטחון (@MoDIsrael) 19 октября 2023 года

Ранее УНН сообщал, что чиновник Госдепа США, который занимался вопросами поставок оружия иностранным государствам, уходит в отставку из-за политики администрации Байдена по конфликту в Израиле и секторе Газа.

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