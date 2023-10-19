В Израиль прибыл американский грузовой самолет с бронетехникой

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«Министерство обороны недавно приняло в Израиле американский грузовой самолет с первой партией бронированных джипов для ЦАХАЛ. В настоящее время джипы передаются ЦАХАЛу для замены машин, пострадавших во время войны», - говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.

משרד הביטחון קלט לפני שעה קלה בישראל מטוס מטען אמריקני עם משלוח ראשון של ג'יפים מממוגנים לצה״ל. הג'יפים מועברים בשעה זו לצה "ל כדי להחליף כלי רכב שנפגעו במלחמה.



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Ранее УНН сообщал, что чиновник Госдепа США, который занимался вопросами поставок оружия иностранным государствам, уходит в отставку из-за политики администрации Байдена по конфликту в Израиле и секторе Газа.