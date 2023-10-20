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The Guardian

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США відправить назад до Ізраїлю системи ППО “Залізний купол”, які раніше у них придбали

Київ • УНН

 • 273736 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони “Залізний купол”, які він раніше придбав в Ізраїлю, назад до цієї країни. Про це заявив офіційний представник США та помічник у Конгресі, зазначивши, що це допоможе Ізраїлю захиститись від ракетних атак, пише Reuters, передає УНН.

США відправить назад до Ізраїлю системи ППО “Залізний купол”, які раніше у них придбали

Деталі 

Міністерство оборони США повідомило членам Конгресу на брифінгу в середу, що планує передати системи Iron Dome в оренду Ізраїлю. У цьому типі фінансової угоди право власності залишається за покупцем.

Передача до Ізраїлю може відбутися протягом кількох днів, сказав помічник Конгресу.

Пентагон розглядав і тестував системи як спосіб захисту території Гуаму від китайських ракет.

Довідково

Iron Dome була розроблена державною компанією Rafael Advanced Defence Systems за підтримки США для протидії ракетному обстрілу з Лівану, що вразив ізраїльські міста під час війни з Хезболлою 2006 року, а також з боку палестинців у Секторі Газа, якмий ісламісти Хамасу взяли під свій контроль у 2007 році.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, заявив, що США виділять 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Також Міністерство оборони отримало від США вантажний літак із першою партією бронетехніки, призначеної для використання ЦАХАЛом.




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