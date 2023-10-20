США відправить назад до Ізраїлю системи ППО “Залізний купол”, які раніше у них придбали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони “Залізний купол”, які він раніше придбав в Ізраїлю, назад до цієї країни. Про це заявив офіційний представник США та помічник у Конгресі, зазначивши, що це допоможе Ізраїлю захиститись від ракетних атак, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Міністерство оборони США повідомило членам Конгресу на брифінгу в середу, що планує передати системи Iron Dome в оренду Ізраїлю. У цьому типі фінансової угоди право власності залишається за покупцем.
Передача до Ізраїлю може відбутися протягом кількох днів, сказав помічник Конгресу.
Пентагон розглядав і тестував системи як спосіб захисту території Гуаму від китайських ракет.
Довідково
Iron Dome була розроблена державною компанією Rafael Advanced Defence Systems за підтримки США для протидії ракетному обстрілу з Лівану, що вразив ізраїльські міста під час війни з Хезболлою 2006 року, а також з боку палестинців у Секторі Газа, якмий ісламісти Хамасу взяли під свій контроль у 2007 році.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, заявив, що США виділять 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.
Також Міністерство оборони отримало від США вантажний літак із першою партією бронетехніки, призначеної для використання ЦАХАЛом.