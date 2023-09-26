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США отказали главе МИД Ирана в просьбе посетить Вашингтон

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Соединенные Штаты заявили в понедельник, что отказали министру иностранных дел Ирана Хоссейну Амир-Абдоллахяну посетить Вашингтон на прошлой неделе, ссылаясь на беспокойство относительно результатов Тегерана, включая предыдущие задержания граждан США. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали 

Сообщается, что министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян пытался посетить консульский отдел Ирана после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Они действительно сделали такой запрос, и Госдепартамент отклонил его», — сказал журналистам пресс-секретарь Мэтью Миллер.

«Мы действительно обязаны’разрешить иранским должностным лицам и другим официальным лицам иностранных правительств ездить в Нью-Йорк по делам ООН. Но мы не обязаны’позволять им ездить в Вашингтон, округ Колумбия», – сказал он.

«Учитывая неправомерное задержание Ираном граждан США, учитывая государственное спонсирование Ираном терроризма, мы не считали целесообразным или необходимым в этом случае удовлетворять этот запрос».

Дополнение

На прошлой неделе Иран разрешил пяти гражданам США покинуть страну в рамках обмена заключенными, в ходе которого Соединенные Штаты также организовали перевод 6 миллиардов долларов замороженных иранских средств из Южной Кореи на счет в Катаре.

Государственный секретарь Энтони Блинкен преуменьшил предположение о том, что соглашение о заключенных может привести к более широкому дипломатическому движению, например, к возобновлению переговоров по спорной ядерной программе Ирана.

Справочно

Соединённые Штаты и Иран разорвали отношения после того, как исламские революционеры захватили посольство США в Тегеране и взяли дипломатов в заложники в течение 444 дней после революции 1979 года, свергнувшей прозападного шаха.

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