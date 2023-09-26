США відмовили голові МЗС Ірану в проханні відвідати Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сполучені Штати заявили в понеділок, що відмовили міністру закордонних справ Ірану Хоссейну Амір-Абдоллахяну відвідати Вашингтон минулого тижня, посилаючись на занепокоєння щодо результатів Тегерана, включаючи попередні затримання громадян США. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахян намагався відвідати консульський відділ Ірану після Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
«Вони справді зробили такий запит, і Держдепартамент відхилив його», — сказав журналістам прес-секретар Метью Міллер.
«Ми дійсно зобов’язані дозволити іранським посадовцям та іншим офіційним особам іноземних урядів їздити до Нью-Йорка у справах ООН. Але ми не зобов’язані дозволяти їм їздити до Вашингтона, округ Колумбія», – сказав він.
«Враховуючи неправомірне затримання Іраном громадян США, враховуючи державне спонсорування Іраном тероризму, ми не вважали доцільним або необхідним у цьому випадку задовольняти цей запит».
Доповнення
Минулого тижня Іран дозволив п’ятьом громадянам США залишити країну в рамках обміну ув’язненими, під час якого Сполучені Штати також організували переказ 6 мільярдів доларів заморожених іранських коштів із Південної Кореї на рахунок у Катарі.
Державний секретар Ентоні Блінкен применшив припущення про те, що угода про ув'язнених може призвести до ширшого дипломатичного руху, наприклад відновлення переговорів щодо спірної ядерної програми Ірану.
Довідково
Сполучені Штати та Іран розірвали відносини після того, як ісламські революціонери захопили посольство США в Тегерані та взяли дипломатів у заручники протягом 444 днів після революції 1979 року, яка повалила прозахідного шаха.
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