Суд Ірану засудив США до виплати 330 млн доларів за участь у перевороті Нодже

Деталі

Вирок був ухвалений після того, як жертви перевороту та сім інших обвинувачених подали судову скаргу проти влади США.

Під час судового процесу адвокати та ті, хто пережив американський теракт, представили свій захист. Суд визнав уряд США винним у завданні матеріальної та моральної шкоди позивачам і зобов'язав їх виплатити 30 мільйонів доларів компенсації. Крім того, суд призначив штраф у розмірі 300 мільйонів доларів США.

Довідково

Переворот Нодже був спробою повалити Ісламську Республіку 9 липня 1980 року. Змова була задумана повстанцями на авіабазі Нодже поблизу Кабудраханга в провінції Хамедан, яка служила їхнім командним центром. Їхня мета полягала в тому, щоб захопити контроль над військовими базами по всій країні та націлитися на стратегічні центри та резиденції лідерів Революції. Однак їхні зусилля були зірвані.

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