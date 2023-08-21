Іран анонсував звільнення ув'язнених громадян США в обмін на розморожування активів протягом двох місяців

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"Відповідні органи оголосили конкретні терміни, і цей процес триватиме максимум два місяці", - сказав Канаані.

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Цього місяця Тегеран і Вашингтон досягли угоди, згідно з якою п'ятеро громадян США, які утримуються в Ірані, будуть звільнені, а іранські активи на суму 6 мільярдів доларів, заморожені в Південній Кореї, будуть розблоковані.