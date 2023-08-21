Иран анонсировал освобождение заключенных граждан США в обмен на разморозку активов в течение двух месяцев

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"Соответствующие органы объявили конкретные сроки, и этот процесс продлится максимум два месяца", - сказал Канаани.

Раньше

В этом месяце Тегеран и Вашингтон достигли соглашения, согласно которому пять граждан США, содержащихся в Иране, будут освобожены, а иранские активы на сумму 6 миллиардов долларов, замороженные в Южной Корее, будут разблокированы.