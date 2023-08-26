Суд Ирана приговорил США к выплате 330 млн долларов за участие в перевороте Нодже

Детали

Приговор был вынесен после того, как жертвы переворота и семь других обвиняемых подали судебную жалобу против властей США.

Во время судебного разбирательства адвокаты и жертвы американского теракта представили свою защиту. Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал их выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд назначил штраф в размере 300 миллионов долларов США.

Справочно

Переворот Нодже был попыткой свергнуть Исламскую Республику 9 июля 1980 года. Заговор был задуман повстанцами на авиабазе Нодже близ Кабудраханга в провинции Хамедан, которая служила их командным центром. Их цель состояла в том, чтобы захватить контроль над военными базами по всей стране и нацелиться на стратегические центры и резиденции лидеров Революции. Однако их усилия были сорваны.

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