США отложили подписание торгового договора с Китаем

"Необходимо проделать большую работу, однако мы довольны текущим положением дел", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Напомним, китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до того, как Пекин и Вашингтон не достигнут окончательной договоренности в торговых вопросов.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев мероприятий, направленных на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торгового соглашения истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.