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США отложили подписание торгового договора с Китаем

Киев • УНН

 • 8556 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого предполагалось подписание американо-китайского торгового договора, не состоится в конце марта из-за необходимости проведения дополнительных переговоров между сторонами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

США отложили подписание торгового договора с Китаем

"Необходимо проделать большую работу, однако мы довольны текущим положением дел", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Напомним, китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до того, как Пекин и Вашингтон не достигнут окончательной договоренности в торговых вопросов.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев мероприятий, направленных на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торгового соглашения истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

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