США выделят 100 миллионов долларов на военную помощь Украине

Детали

Байден отметил, что, согласно конституции и законам США, он делегирует государственному секретарю полномочия на то, чтобы “направить изъятия в 100 миллионов долларов, которые были предназначены на оборонные расходы Министерства обороны, военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине”.

Он уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена принять необходимые решения для перенаправления средств.

Напомним

Всемирный банк совместно с Министерством образования Украины договорились о выделении 100 миллионов долларов США на поддержку украинского высшего образования.