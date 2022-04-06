США виділять 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні

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Байден зазначив, що, відповідно до конституції та законів США, він делегує державному секретарю повноваження на те, щоб “скерувати вилучення до 100 мільйонів доларів, що були призначені на оборонні витрати Міністерства оборони, військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні”.

Він уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена ухвалити необхідні рішення для переспрямування коштів.

Нагадаємо

Світовий банк спільно з Міністерством освіти України домовилися про виділення 100 мільйонів доларів США на підтримку української вищої освіти.