США: от гуманитарной паузы России в Алеппо нет пользы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Госдепе США назвали бессмысленной гуманитарную паузу, которую Россия ввела в Алеппо, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"И сколько помощи было предоставлено? Нисколько", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
Также он подчеркнул, что жители Алеппо страдают от голода, жажды и отсутствия необходимых медикаментов.
"Дает ли гуманитарная пауза эффект, надо спросить у россиян. Но сирийский народ, особенно жители Алеппо, безусловно, не испытывают никакой выгоды от нее ", - сказал представитель госдепартамента.
По его словам, гуманитарные паузы вводятся не только для того, чтобы позволить жителям покинуть город, но и для передачи им гуманитарной помощи.
Как сообщал УНН, Россия в пятницу начала в сирийском Алеппо очередную гуманитарную паузу, режим прекращения огня будет действовать в городе с 9:00 до 19:00.