США: от гуманитарной паузы России в Алеппо нет пользы

"И сколько помощи было предоставлено? Нисколько", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Также он подчеркнул, что жители Алеппо страдают от голода, жажды и отсутствия необходимых медикаментов.

"Дает ли гуманитарная пауза эффект, надо спросить у россиян. Но сирийский народ, особенно жители Алеппо, безусловно, не испытывают никакой выгоды от нее ", - сказал представитель госдепартамента.

По его словам, гуманитарные паузы вводятся не только для того, чтобы позволить жителям покинуть город, но и для передачи им гуманитарной помощи.

Как сообщал УНН, Россия в пятницу начала в сирийском Алеппо очередную гуманитарную паузу, режим прекращения огня будет действовать в городе с 9:00 до 19:00.