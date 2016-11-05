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15 марта, 19:03 • 115085 просмотра

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США: от гуманитарной паузы России в Алеппо нет пользы

США: от гуманитарной паузы России в Алеппо нет пользы

Киев • УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Госдепе США назвали бессмысленной гуманитарную паузу, которую Россия ввела в Алеппо, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"И сколько помощи было предоставлено? Нисколько", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Также он подчеркнул, что жители Алеппо страдают от голода, жажды и отсутствия необходимых медикаментов.

"Дает ли гуманитарная пауза эффект, надо спросить у россиян. Но сирийский народ, особенно жители Алеппо, безусловно, не испытывают никакой выгоды от нее ", - сказал представитель госдепартамента.

По его словам, гуманитарные паузы вводятся не только для того, чтобы позволить жителям покинуть город, но и для передачи им гуманитарной помощи.

Как сообщал УНН, Россия в пятницу начала в сирийском Алеппо очередную гуманитарную паузу, режим прекращения огня будет действовать в городе с 9:00 до 19:00.

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