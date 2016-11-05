США: від гуманітарної паузи Росії в Алеппо немає користі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Держдепі США назвали безглуздою гуманітарну паузу, яку Росія ввела в Алеппо, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“І скільки допомоги було надано? Анітрохи”, — заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кирбі.
Також він підкреслив, що жителі Алеппо потерпають від голоду, спраги і відсутності необхідних медикаментів.
“Чи дає гуманітарна пауза ефект, треба запитати у росіян. Але сирійський народ, особливо жителі Алеппо, безумовно, не відчувають ніякої вигоди від неї”, — сказав представник держдепартаменту.
За його словами, гуманітарні паузи вводяться не тільки для того, щоб дозволити жителям покинути місто, але і щоб надати їм гуманітарну допомогу.
Як повідомляв УНН, Росія в п'ятницю розпочинає в сирійському Алеппо чергову гуманітарну паузу, режим припинення вогню буде діяти в місті з 9:00 до 19:00.