США, вероятно, применили наземные мины в жилом квартале Ирана - СМИ

Эксклюзив
13:21 • 10265 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 26546 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
11:09 • 20539 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35883 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 22305 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 26359 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 45320 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 48440 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44060 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36723 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Популярные новости
Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана27 марта, 06:51 • 10624 просмотра
Как Украина перехватывает тысячи дронов - партнерам из ЕС показали "малую" ПВОVideo11:01 • 7328 просмотра
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto11:25 • 6616 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17097 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10875 просмотра
публикации
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 26566 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 35897 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 75920 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 89992 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 60217 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Блогеры
Кайя Каллас
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 2894 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 10959 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 17179 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 29307 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 84046 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Financial Times

США, вероятно, применили наземные мины в жилом квартале Ирана - СМИ

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Американские войска впервые за десятилетия использовали мины возле города Шираз для блокирования ракетных баз. Это, вероятно, первый случай за последние более двух десятилетий.

США, вероятно, применили наземные мины в жилом квартале Ирана - СМИ

В четверг, 26 марта, стало известно, что США, вероятно, разбросали наземные мины в жилом квартале на юге Ирана. Это, вероятно, первый случай за последние более двух десятилетий, когда американские войска применили это оружие, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По данным СМИ, эти мины были найдены за пределами города Шираз на юге Ирана, примерно в трех милях от одной из нескольких расположенных поблизости иранских баз баллистических ракет. Эксперты отметили, что вблизи таких объектов часто размещают мобильные пусковые установки для доступа к ракетам, и наземные мины, вероятно, были предназначены для усложнения этого доступа.

Хотя эти наземные мины предназначены для поражения бронированных транспортных средств, они все равно могут представлять чрезвычайную опасность для гражданского населения

- отметил Брайан Кастнер, эксперт по вопросам вооружения организации "Amnesty International".

По словам экспертов, последний известный случай использования США разбрасываемых противотанковых наземных мин в конфликте имел место во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Последний известный случай использования США противопехотных мин был зафиксирован в Афганистане в 2002 году, когда войска специального назначения использовали их, ожидая эвакуации вертолетом, согласно данным Пентагона.

Тем временем иранские СМИ сообщили, что в результате взрывов на этих минах погиб по меньшей мере один человек, есть раненые. Однако командование армии США отказалось от комментариев на эту тему.

Напомним

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных наземных войск на Ближний Восток. Это должно усилить уже имеющиеся в регионе американские войска для контроля Ормузского пролива.

Евгений Устименко

