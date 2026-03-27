США, вероятно, применили наземные мины в жилом квартале Ирана - СМИ
Киев • УНН
Американские войска впервые за десятилетия использовали мины возле города Шираз для блокирования ракетных баз. Это, вероятно, первый случай за последние более двух десятилетий.
В четверг, 26 марта, стало известно, что США, вероятно, разбросали наземные мины в жилом квартале на юге Ирана. Это, вероятно, первый случай за последние более двух десятилетий, когда американские войска применили это оружие, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
По данным СМИ, эти мины были найдены за пределами города Шираз на юге Ирана, примерно в трех милях от одной из нескольких расположенных поблизости иранских баз баллистических ракет. Эксперты отметили, что вблизи таких объектов часто размещают мобильные пусковые установки для доступа к ракетам, и наземные мины, вероятно, были предназначены для усложнения этого доступа.
Хотя эти наземные мины предназначены для поражения бронированных транспортных средств, они все равно могут представлять чрезвычайную опасность для гражданского населения
По словам экспертов, последний известный случай использования США разбрасываемых противотанковых наземных мин в конфликте имел место во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Последний известный случай использования США противопехотных мин был зафиксирован в Афганистане в 2002 году, когда войска специального назначения использовали их, ожидая эвакуации вертолетом, согласно данным Пентагона.
Тем временем иранские СМИ сообщили, что в результате взрывов на этих минах погиб по меньшей мере один человек, есть раненые. Однако командование армии США отказалось от комментариев на эту тему.
Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных наземных войск на Ближний Восток. Это должно усилить уже имеющиеся в регионе американские войска для контроля Ормузского пролива.