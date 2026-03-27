США ймовірно застосували наземні міни в житловому кварталі Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Американські війська вперше за десятиліття використали міни біля міста Шираз для блокування ракетних баз. Це, ймовірно, перший випадок за останні понад два десятиліття.

США ймовірно застосували наземні міни в житловому кварталі Ірану - ЗМІ

У четвер, 26 березня, стало відомо, що США, ймовірно, розкидали наземні міни в житловому кварталі на півдні Ірану. Це, ймовірно, перший випадок за останні понад два десятиліття, коли американські війська застосували цю зброю, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

За даними ЗМІ, ці міни були знайдені за межами міста Шираз на півдні Ірану, приблизно за три милі від однієї з кількох розташованих поблизу іранських баз балістичних ракет. Експерти зазначили, що поблизу таких об’єктів часто розміщують мобільні пускові установки для доступу до ракет, і наземні міни, ймовірно, були призначені для ускладнення цього доступу.

Хоча ці наземні міни призначені для ураження броньованих транспортних засобів, вони все одно можуть становити надзвичайну небезпеку для цивільного населення

- зазначив Брайан Кастнер, експерт з питань озброєння організації "Amnesty International".

За словами експертів, останній відомий випадок використання США розкидних протитанкових наземних мін у конфлікті мав місце під час війни в Перській затоці в 1991 році. Останній відомий випадок використання США протипіхотних мін був зафіксований в Афганістані в 2002 році, коли війська спеціального призначення використовували їх, очікуючи евакуації вертольотом, згідно з даними Пентагону.

Тим часом іранські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів на цих мінах загинула щонайменше одна людина, є поранені. Однак командування армії США відмовилось від коментарів на цю тему.

Нагадаємо

Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових наземних військ на Близький Схід. Це має посилити вже наявні в регіоні американські війська для контролю Ормузької протоки.

Євген Устименко

Світ
Пентагон
The Washington Post
Афганістан
Сполучені Штати Америки
Іран