США ймовірно застосували наземні міни в житловому кварталі Ірану - ЗМІ
Київ • УНН
Американські війська вперше за десятиліття використали міни біля міста Шираз для блокування ракетних баз. Це, ймовірно, перший випадок за останні понад два десятиліття.
У четвер, 26 березня, стало відомо, що США, ймовірно, розкидали наземні міни в житловому кварталі на півдні Ірану. Це, ймовірно, перший випадок за останні понад два десятиліття, коли американські війська застосували цю зброю, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
За даними ЗМІ, ці міни були знайдені за межами міста Шираз на півдні Ірану, приблизно за три милі від однієї з кількох розташованих поблизу іранських баз балістичних ракет. Експерти зазначили, що поблизу таких об’єктів часто розміщують мобільні пускові установки для доступу до ракет, і наземні міни, ймовірно, були призначені для ускладнення цього доступу.
Хоча ці наземні міни призначені для ураження броньованих транспортних засобів, вони все одно можуть становити надзвичайну небезпеку для цивільного населення
За словами експертів, останній відомий випадок використання США розкидних протитанкових наземних мін у конфлікті мав місце під час війни в Перській затоці в 1991 році. Останній відомий випадок використання США протипіхотних мін був зафіксований в Афганістані в 2002 році, коли війська спеціального призначення використовували їх, очікуючи евакуації вертольотом, згідно з даними Пентагону.
Тим часом іранські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів на цих мінах загинула щонайменше одна людина, є поранені. Однак командування армії США відмовилось від коментарів на цю тему.
Нагадаємо
Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових наземних військ на Близький Схід. Це має посилити вже наявні в регіоні американські війська для контролю Ормузької протоки.