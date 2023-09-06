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США в среду утром проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - Пентагон

США в среду утром проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - Пентагон

Киев • УНН

 • 606332 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тестовый пуск будет иметь штатный характер. Россию о запусках предупредили. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«5 сентября 2023 года запланирован оперативный испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобального удара ВВС. Запуск состоится в промежутке с 23:47 вечера до 6 сентября 5:47 утра по тихоокеанскому времени с базы космических сил в Северном Ванденберге», — говорится в сообщении.

Детали

Целью программы испытаний межконтинентальных баллистических ракет является демонстрация готовности ядерных сил США.

Этот тест является обычным и был запланирован на годы вперед.

В соответствии с предыдущими тестовыми запусками, этот тестовый запуск проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения.

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В соответствии со стандартными процедурами, Соединенные Штаты направили предпусковое уведомление в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заранее уведомили российское правительство в соответствии с имеющимися двусторонними обязательствами.

Добавим

19 апреля 2023 года США также провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда отмечалось, что такие испытания проводились более 300 раз ранее, и они не являются результатом текущих мировых событий.

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