США в среду утром проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - Пентагон

Цитата

«5 сентября 2023 года запланирован оперативный испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобального удара ВВС. Запуск состоится в промежутке с 23:47 вечера до 6 сентября 5:47 утра по тихоокеанскому времени с базы космических сил в Северном Ванденберге», — говорится в сообщении.

Детали

Целью программы испытаний межконтинентальных баллистических ракет является демонстрация готовности ядерных сил США.

Этот тест является обычным и был запланирован на годы вперед.

В соответствии с предыдущими тестовыми запусками, этот тестовый запуск проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР заявила, что провела учения "тактической ядерной атаки"

В соответствии со стандартными процедурами, Соединенные Штаты направили предпусковое уведомление в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заранее уведомили российское правительство в соответствии с имеющимися двусторонними обязательствами.

Добавим

19 апреля 2023 года США также провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда отмечалось, что такие испытания проводились более 300 раз ранее, и они не являются результатом текущих мировых событий.