КНДР заявила, що провела навчання "тактичної ядерної атаки"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. КНДР провела імітацію “тактичної ядерної атаки” вранці в суботу, яка включала дві крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок, у відповідь на навчання союзників США та Південної Кореї. Про це повідомляють державні ЗМІ в неділю, пише Reuters, передає УНН.
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Агентство новин KCNA повідомило, що навчання було проведено, щоб “попередити ворогів про реальну небезпеку ядерної війни”, оскільки Пхеньян знову пообіцяв посилити військове стримування Вашингтона та Сеула.
“Ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами, щоб стримати війну та зберегти мир і стабільність”, — йдеться в заяві KCNA.
Доповнення
Південна Корея створила об'єднане військове командування, яке буде контролювати всі операції з безпілотниками. Це рішення було прийнято на тлі зростання військової загрози з боку Північної Кореї.
Також у суботу КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Представники Сил оборони Південної Кореї наголошують, що подібні запуски ракет з боку КНДР можуть відбуватись на тлі того, що у четвер Південна Корея та США завершили 11-денні навчання Ulchi Freedom Shield (UFS).