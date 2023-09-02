Південна Корея створює об'єднане командування безпілотників на тлі зростання загрози з боку КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Південна Корея створила об'єднане військове командування, яке буде контролювати всі операції з безпілотниками. Це рішення було прийнято на тлі зростання військової загрози з боку Північної Кореї, повідомляє Yonhap News, передає УНН.
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Відомо, що об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) офіційно заснував Командування з операцій безпілотників у прикордонному місті Почхон, за 51 кілометр на північний схід від Сеула. Це перше військове об'єднане бойове командування, яке включає всі збройні сили Південної Кореї.
За даними JCS, командування планує використовувати безпілотні засоби для захисту себе та своїх союзників від різних видів асиметричних загроз з боку противника, таких як безпілотники, ядерна зброя та інша зброя масового знищення.
Командування також буде проводити спостереження, розвідку, ударні операції, а також психологічну та електромагнітну війну на стратегічному та оперативному рівнях.
Нагадаємо
У суботу КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря. Представники Сил оборони Південної Кореї наголошують, що подібні запуски ракет з боку КНДР можуть відбуватись на тлі того, що у четвер Південна Корея та США завершили 11-денні навчання Ulchi Freedom Shield (UFS).