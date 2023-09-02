Южная Корея создает объединенное командование беспилотников на фоне роста угрозы со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Южная Корея создала объединенное военное командование, которое будет контролировать все операции с беспилотниками. Это решение было принято на фоне роста военной угрозы со стороны Северной Кореи, сообщает Yonhap News, передает УНН.
Детали
Известно, что объединенный комитет начальников штабов (JCS) официально основал Командование по операциям беспилотников в приграничном городе Почхон, в 51 километре к северо-востоку от Сеула. Это первое военное объединенное боевое командование, которое включает все вооруженные силы Южной Кореи.
По данным JCS, командование планирует использовать беспилотные средства для защиты себя и своих союзников от различных видов асимметричных угроз со стороны противника, таких как беспилотники, ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения.
Командование также будет проводить наблюдение, разведку, ударные операции, а также психологическую и электромагнитную войну на стратегическом и оперативном уровнях.
Напомним
В субботу КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Представители Сил обороны Южной Кореи отмечают, что подобные запуски ракет со стороны КНДР могут происходить на фоне того, что в четверг Южная Корея и США завершили 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).