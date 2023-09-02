Южная Корея создает объединенное командование беспилотников на фоне роста угрозы со стороны КНДР

Детали

Известно, что объединенный комитет начальников штабов (JCS) официально основал Командование по операциям беспилотников в приграничном городе Почхон, в 51 километре к северо-востоку от Сеула. Это первое военное объединенное боевое командование, которое включает все вооруженные силы Южной Кореи.

По данным JCS, командование планирует использовать беспилотные средства для защиты себя и своих союзников от различных видов асимметричных угроз со стороны противника, таких как беспилотники, ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения.

Командование также будет проводить наблюдение, разведку, ударные операции, а также психологическую и электромагнитную войну на стратегическом и оперативном уровнях.

Напомним

В субботу КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Представители Сил обороны Южной Кореи отмечают, что подобные запуски ракет со стороны КНДР могут происходить на фоне того, что в четверг Южная Корея и США завершили 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).