КНДР заявила, что провела учения "тактической ядерной атаки"

Детали

Новостное агентство KCNA сообщило, что учения были проведены, чтобы “предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны”, поскольку Пхеньян вновь пообещал усилить военное сдерживание Вашингтона и Сеула.

“Ядерные силы КНДР укрепят свою позицию ответственного боевого противодействия всеми способами, чтобы сдержать войну и сохранить мир и стабильность”, — говорится в заявлении KCNA.

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Южная Корея создала объединенное военное командование, которое будет контролировать все операции с беспилотниками. Это решение было принято на фоне роста военной угрозы со стороны Северной Кореи.

Также в субботу КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Представители Сил обороны Южной Кореи отмечают, что подобные запуски ракет со стороны КНДР могут происходить на фоне того, что в четверг Южная Корея и США завершили 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).