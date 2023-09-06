США в середу вранці проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III — Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. США в середу вранці проведуть нові випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Тестовий пуск матиме штатний характер. Росію про запуски попередили. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, передає УНН.
Цитата
«5 вересня 2023 року заплановано оперативний випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III командування глобального удару ВПС. Запуск відбудеться у проміжку з 23:47 вечора до 6 вересня 5:47 ранку за тихоокеанським часом з бази космічних сил у Північному Ванденбергу», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Метою програми випробувань міжконтинентальних балістичних ракет є демонстрація готовності ядерних сил США.
Цей тест є звичайним і був запланований роками наперед.
Відповідно до попередніх тестових запусків, цей тестовий запуск перевірить ефективність, готовність і точність системи озброєння.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР заявила, що провела навчання "тактичної ядерної атаки"
Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали передзапускове повідомлення відповідно до Гаазького кодексу поведінки та заздалегідь повідомили російський уряд згідно з наявними двосторонніми зобов’язаннями.
Додамо
19 квітня 2023 року США також проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Тоді наголошувалося, що такі випробування проводилися понад 300 разів раніше, і вони не є результатом поточних світових подій.