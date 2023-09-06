США в середу вранці проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III — Пентагон

Цитата

«5 вересня 2023 року заплановано оперативний випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III командування глобального удару ВПС. Запуск відбудеться у проміжку з 23:47 вечора до 6 вересня 5:47 ранку за тихоокеанським часом з бази космічних сил у Північному Ванденбергу», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Метою програми випробувань міжконтинентальних балістичних ракет є демонстрація готовності ядерних сил США.

Цей тест є звичайним і був запланований роками наперед.

Відповідно до попередніх тестових запусків, цей тестовий запуск перевірить ефективність, готовність і точність системи озброєння.

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Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали передзапускове повідомлення відповідно до Гаазького кодексу поведінки та заздалегідь повідомили російський уряд згідно з наявними двосторонніми зобов’язаннями.

Додамо

19 квітня 2023 року США також проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Тоді наголошувалося, що такі випробування проводилися понад 300 разів раніше, і вони не є результатом поточних світових подій.