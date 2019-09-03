США в овертайме вырвали минимальную победу у Турции на ЧМ по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Китае поединком США - Турция продолжился розыгрыш группового этапа чемпионата мира по баскетболу, сообщает корреспондент УНН.
Реализация трехочковых бросков привела к разнице в "-16" в середине второй четверти - 26:42. Однако три попадания от Ильясова и Вилбикейна помогли туркам приблизиться в счете (38:41).
В следующем отрезке турки дважды догоняли родоначальников баскетбола в счете, но на последний перерыв между четвертями американцы ушли в роли лидера - 65:61.
В дальнейшем игра сопровождалась баскетбольными "качелями". В конце встречи на два очка вперед вышли турки, но на трехочковых бросков Джейсона Тэйтум были нарушены правила. Форвард американцев попал 2/3 штарфних и только сумел перевести игру в овертайм - 81:81.
При счете 92:91 в пользу Турции Балбаи получил право на пробитие двух штрафных за неспортивный фол американцев, но в обеих попытках был неточным. Впоследствии другой баскетболист Турции Чеди Осман также ошибся два штрафных, а Миддлтон сумел забить дважды, вырвав победу для США - 93:92.
Заметим, что для американцев эта победа стала второй на ЧМ-2019 в Китае в двух матчах. Турция осталась с одним.
Напомним, что этим летом сборная США потерпела первое за 13 лет поражение.