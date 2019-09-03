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США в овертаймі вирвали мінімальну перемогу у Туреччини на ЧС з баскетболу

Київ • УНН

 • 9616 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Китаї поєдинком США – Туреччина продовжився розіграш групового етапу чемпіонату світу з баскетболу, повідомляє кореспондент УНН.

Реалізація триочкових кидків призвела до різниці в "-16" в середині другої чверті – 26:42. Проте три влучання від Ільясови та Вілбікейна допомогли туркам наблизитися у рахунку (38:41).

У наступному відрізку турки двічі наздоганяли родоначальників баскетболу у рахунку, але на останню перерву між чвертями американці пішли в ролі лідера – 65:61.

Надалі гра супроводжувалася баскетбольними "гойдалками". Наприкінці зустрічі на два очки вперед вийшли турки, але на триочковому кидку Джейсона Тейтума були порушені правила. Форвард американців влучив 2/3 штарфних і тільки зумів перевести гру в овертайм – 81:81.

За рахунку 92:91 на користь Туреччини Балбай отримав право на пробиття двох штрафних через неспортивний фол американців, але в обох спробах був неточним. Згодом інший баскетболіст Туреччини Чеді Осман також схибив два штрафні, а Міддлтон зумів забити двічі, вирвавши перемогу для США – 93:92.

Зауважимо, що для американців ця звитяга стала другою на ЧС-2019 у Китаї в двох матчах. Туреччина залишилась із однією.

Нагадаємо, що цього літа збірна США зазнала першої за 13 років поразки.

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