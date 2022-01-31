США в ООН: Россия угрожает военными действиями, если ее требования не будут выполнены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Россия предпринять военные действия, если ее требования по так называемым “гарантиям безопасности” не будут выполнены. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания совбеза в понедельник, пишет кореспондент УНН.
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“В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены. Если Россия совершит вторжение в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы не смогли это предвидеть, а последствия будут чудовищными. Именно по этому так важно сегодняшнее заседание”, — сказала Томас-Гринфилд.
Детали
По ее словам, на сегодня ситуация в Европе “неотложна и опасна”.
По ее мнение, действия России — это удар по сердцевине устава ООН, это очевидная и последовательная угроза миру и безопасности, которую только можно себе представить.
Томас-Гринфилд отметила, что российская агрессия — это не только угроза Украине, это также угроза всей Европе, угроза международному порядку, который должен сохранять Совет Безопасности.
“Мы призываем Россию избрать путь дипломатии, а не конфликта, в отношении Украины. Мы не можем просто ждать. Принципиально важно, чтоб Совет Безопасности нейтрализовал риск агрессивного, дестабилизирующего поведения для всего мира”, — подчеркнула она.
Дипломат также напомнила, что Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных вблизи украинской границы.
“Это боевые силы, которые могут провести наступательную операцию на территории Украины. Это крупнейшая мобилизация войск в Европе за несколько десятилетий, и прямо сейчас Россия направляет еще больше войск и техники”, — сказала она.
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Напомним
Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.
26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.