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США в ООН: Росія загрожує військовими діями, якщо її вимоги не будуть виконані

США в ООН: Росія загрожує військовими діями, якщо її вимоги не будуть виконані

Київ • УНН

 • 31013 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Росія вдасться до військових дій, якщо її вимоги по так званим "гарантіям безпеки" не будуть виконані. Про це заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Радбезу в понеділок, пише кореспондент УНН.

Цитата

“Останнім часом Росія погрожує вчитини військові дії, якщо її вимоги не будуть виконані. Якщо Росія здійснить вторгнення в Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що ми не змогли це передбачити, а наслідки будуть жахливими. Саме тому таке важливе сьогоднішнє засідання", - сказала Томас-Грінфілд.

Деталі

За її словами, на сьогодні ситуація в Європі "невідкладна і небезпечна".

На її думку, дії Росії — це удар по серцевині Статуту ООН, це очевидна і послідовна загроза миру і безпеці, яку тільки можна собі уявити.

Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія — це не тільки загроза Україні, це також загроза всій Європі, загроза міжнародному порядку, який має зберігати Рада Безпеки.

"Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, а не конфлікту, щодо України. Ми не можемо просто чекати. Принципово важливо, щоб Рада Безпеки нейтралізувала ризик агресивної, дестабілізуючої поведінки для всього світу", - підкреслила вона.

Дипломат також нагадала, що Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових поблизу українського кордону.

"Це бойові сили, які можуть провести наступальну операцію на території України. Це найбільша мобілізація військ в Європі за кілька десятиліть, і прямо зараз Росія направляє ще більше військ і техніки", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ганебний трюк": у РФ хотіли скасувати засідання Радбезу ООН по Україні

Нагадаємо

Раніше постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

 

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