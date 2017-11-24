США в ОБСЕ призвали Россию освободить украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Представительство США при ОБСЕ призвал освободить украинских политзаключенных, в частности украинского журналиста Романа Сущенко и обвиняемых в терроризме Николая Карпюка и Станислава Клих. Соответствующее заявление официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан, опубликован на сайте представительства, передает УНН.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. Мы призываем Россию снять эти обвинения", - заявил Камиан.
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Также чиновник заявил, что "Соединенные Штаты также следят за делами Николая Карпюка и Станислава Клих, которых осудили в мае 2016 по обвинению в ложном" терроризме ". Мы призываем Россию вернуть их в Украину".
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"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, включая обязательства перед ОБСЕ, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Камиан.
Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает предложения взаимного посещения украинских и российских заключенных.