США в ОБСЕ призвали Россию освободить украинских политзаключенных

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже. Мы призываем Россию снять эти обвинения", - заявил Камиан.

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Также чиновник заявил, что "Соединенные Штаты также следят за делами Николая Карпюка и Станислава Клих, которых осудили в мае 2016 по обвинению в ложном" терроризме ". Мы призываем Россию вернуть их в Украину".

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"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, включая обязательства перед ОБСЕ, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Камиан.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова не отвечает предложения взаимного посещения украинских и российских заключенных.