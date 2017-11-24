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США в ОБСЄ закликали Росію звільнити українських політв'язнів

США в ОБСЄ закликали Росію звільнити українських політв'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв'язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Відповідну заяву офіційний представник США при ОБСЄ Гаррі Каміан, опубліковано на сайті представництва, передає УНН.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, що московський суд може присудити журналісту Роману Сущенко до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві. Ми закликаємо Росію зняти ці звинувачення", - заявив Каміан.

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Також чиновник заявив, що "Сполучені Штати також стежать за справами Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких засудили в травні 2016 за звинуваченням у неправдивому "тероризмі". Ми закликаємо Росію повернути їх в Україну".

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"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання перед ОБСЄ, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив Каміан.

Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на пропозиції взаємного відвідування українських і російських в'язнів.

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