США воздержались от голосования за резолюцию ООН о Кубе

Кроме США воздержался от голосования также Израиль. "За" высказалась 191 страна.

По словам Саманты Пауэр, такое решение соответствует курсу президента Барака Обамы на улучшение отношений с Кубой. При этом она отметила, что Вашингтон категорически не согласен с тем пунктом резолюции, в котором указано, что эмбарго нарушает международное законодательство.

При этом С.Пауер подчеркнула, что решение США в ООН не означает, что Вашингтон полностью одобряет политику кубинского правительства.

Последние четверть века США ежегодно голосовали против принятия таких резолюций. Отношения между Вашингтоном и Гаваной начали улучшаться с приходом к власти Барака Обамы.