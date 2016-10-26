США воздержались от голосования за резолюцию ООН о Кубе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. США впервые за 25 лет решили воздержаться от голосования по резолюции ООН о снятии эмбарго с Кубы. Намерение воздержаться от голосования подтвердила посол США в ООН Саманта Пауэр, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Кроме США воздержался от голосования также Израиль. "За" высказалась 191 страна.
По словам Саманты Пауэр, такое решение соответствует курсу президента Барака Обамы на улучшение отношений с Кубой. При этом она отметила, что Вашингтон категорически не согласен с тем пунктом резолюции, в котором указано, что эмбарго нарушает международное законодательство.
При этом С.Пауер подчеркнула, что решение США в ООН не означает, что Вашингтон полностью одобряет политику кубинского правительства.
Последние четверть века США ежегодно голосовали против принятия таких резолюций. Отношения между Вашингтоном и Гаваной начали улучшаться с приходом к власти Барака Обамы.