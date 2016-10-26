США утрималися від голосування за резолюцію ООН про Кубу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. США уперше за 25 років вирішили утриматися від голосування щодо резолюції ООН про зняття ембарго з Куби. Намір утриматися від голосування підтвердила посол США в ООН Саманта Пауер, передає УНН із посиланням на ВВС.
Окрім США утримався від голосування також Ізраїль. "За" висловилася 191 країна.
За словами Саманти Пауер, таке рішення відповідає курсу президента Барака Обами на покращення відносин з Кубою. При цьому вона зазначила, що Вашингтон категорично не згоден із тим пунктом резолюції, у якому вказано, що ембарго порушує міжнародне законодавство.
При цьому С.Пауер наголосила, що рішення США в ООН не означає, що Вашингтон повністю схвалює політику кубинського уряду.
Останні чверть століття США щорічно голосували проти ухвалення таких резолюцій. Стосунки між Вашингтоном і Гаваною почали покращуватися із приходом до влади Барака Обами.