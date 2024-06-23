США уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня, штаб Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (Centcom) объявил об уничтожении 3 надводных кораблей повстанцев-хуситов в Красном море за последние 24 часа.

Кроме того, по данным Centcom, хуситы выпустили три ракеты в Аденском заливе, однако никаких пострадавших или материальных разрушений не зафиксировано.

В своем заявлении Centcom также отметил, что информация об атаке хуситов на авианосец "Эйзенхауэр" является абсолютно ложной.

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