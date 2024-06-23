За последние 24 часа американские военные уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море.
США уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Сегодня, штаб Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (Centcom) объявил об уничтожении 3 надводных кораблей повстанцев-хуситов в Красном море за последние 24 часа.
Кроме того, по данным Centcom, хуситы выпустили три ракеты в Аденском заливе, однако никаких пострадавших или материальных разрушений не зафиксировано.
В своем заявлении Centcom также отметил, что информация об атаке хуситов на авианосец "Эйзенхауэр" является абсолютно ложной.
Йеменские хуситы, вероятно, потопили второй корабль в Красном море19 июня 2024, 01:13 • 33851 просмотр