США знищили 3 кораблі хуситів у Червоному морі
Київ • УНН
За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.
США знищили три надводні кораблі хуситів у Червоному морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Сьогодні, штаб збройних сил США на Близькому Сході (Centcom) оголосив про знищення 3 надводних кораблів повстанців-хуситів у Червоному морі за останні 24 години.
Крім того, за даними Centcom, хусити випустили три ракети в Аденській затоці, однак жодних постраждалих чи матеріальних руйнувань не зафіксовано.
У своїй заяві Centcom також наголосив на тому, що інформація про атаку хуситів на авіаносець "Ейзенхауер" є абсолютно неправдивою.
Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі19.06.24, 04:13 • 34444 перегляди