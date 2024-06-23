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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США знищили 3 кораблі хуситів у Червоному морі

Київ • УНН

 • 100339 перегляди

За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.

США знищили 3 кораблі хуситів у Червоному морі

США знищили три надводні кораблі хуситів у Червоному морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, штаб збройних сил США на Близькому Сході (Centcom) оголосив про знищення 3 надводних кораблів повстанців-хуситів у Червоному морі за останні 24 години.

Крім того, за даними Centcom, хусити випустили три ракети в Аденській затоці, однак жодних постраждалих чи матеріальних руйнувань не зафіксовано.

У своїй заяві Centcom також наголосив на тому, що інформація про атаку хуситів на авіаносець "Ейзенхауер" є абсолютно неправдивою.

Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі19.06.24, 04:13 • 34444 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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