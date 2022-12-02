США заключили контракт на 430 млн долл. на производство дополнительных HIMARS

Детали

По данным Пентагона, корпорация Lockheed Martin получила стимулирующий контракт на сумму 430,9 млн долл. на производство HIMARS для "удовлетворения срочной потребности в поддержке армии и разных партнеров по иностранным военным продажам".

Предполагаемая дата выполнения контракта – 31 декабря 2025 года.

Дополнение

В Украине есть более 20 систем HIMARS, все в строю.