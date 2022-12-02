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США заключили контракт на 430 млн долл. на производство дополнительных HIMARS

США заключили контракт на 430 млн долл. на производство дополнительных HIMARS

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт более чем на 430 миллионов долларов на производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщается на сайте Пенатога, пишет УНН.

Детали

По данным Пентагона, корпорация Lockheed Martin получила стимулирующий контракт на сумму 430,9 млн долл. на производство HIMARS для "удовлетворения срочной потребности в поддержке армии и разных партнеров по иностранным военным продажам".

Предполагаемая дата выполнения контракта – 31 декабря 2025 года.

Дополнение

В Украине есть более 20 систем HIMARS, все в строю.

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