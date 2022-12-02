США уклали контракт на 430 млн дол. на виробництво додаткових HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство оборони США уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт на понад 430 мільйонів доларів на виробництво додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомляється на сайті Пенатогу, пише УНН.
Деталі
За даними Пентагону, корпорація Lockheed Martin отримала стимулюючий контракт на суму 430,9 млн дол. на виробництво HIMARS для "задоволення термінової потреби у підтримці армії та різних партнерів із іноземних військових продажів".
Передбачувана дата виконання контракту – 31 грудня 2025 року.
Доповнення
В Україні є понад 20 систем HIMARS, усі в строю.