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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На вооружении ВСУ более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны

Киев • УНН

 • 145467 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство обороны Украины в Twitter сообщило, что сейчас на вооружении украинской армии находятся более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS, передает УНН.

На вооружении ВСУ более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны

 Цитата

"20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вне игры!" – говорится в сообщении.

20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.
All remain in service.

***************************
50+ russian depots with weapons and ammunition.
Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2022

Напомним

Официальный представитель Пентагона заявил CNN, что Минобороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для того, чтобы усилить оборонные возможности Украины. 

Украинские Национальные Новости

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