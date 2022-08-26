На вооружении ВСУ более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство обороны Украины в Twitter сообщило, что сейчас на вооружении украинской армии находятся более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS, передает УНН.
Цитата
"20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вне игры!" – говорится в сообщении.
20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.
All remain in service.
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50+ russian depots with weapons and ammunition.
Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv
Напомним
Официальный представитель Пентагона заявил CNN, что Минобороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для того, чтобы усилить оборонные возможности Украины.