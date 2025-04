На вооружении ВСУ более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны

Цитата

20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.

All remain in service.



50+ russian depots with weapons and ammunition.

Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2022

Напомним

Официальный представитель Пентагона заявил CNN, что Минобороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для того, чтобы усилить оборонные возможности Украины.