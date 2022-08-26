На озброєнні ЗСУ понад 20 HIMARS, M270 і MARS – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство оборони України у Twitter повідомило, що наразі на озброєнні української армії є понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS, передає УНН.
Цитата
"20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю. 50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами. Поза грою!" – ідеться у повідомленні.
20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.
All remain in service.
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50+ russian depots with weapons and ammunition.
Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv
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