На озброєнні ЗСУ понад 20 HIMARS, M270 і MARS – Міноборони

Цитата

"20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю. 50+ російських складів зі зброєю та боєприпасами. Поза грою!" – ідеться у повідомленні.

20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.

All remain in service.



50+ russian depots with weapons and ammunition.

Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2022

Нагадаємо

Офіційний представник Пентагону заявив CNN, що Міноборони США обирає з-понад тисячі пропозицій американських виробників зброї та військової техніки найбільш ефективні засоби для того, щоб посилити оборонні можливості України.