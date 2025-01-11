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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

Киев  •  УНН

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Патрульная полиция задержала агрессивного мужчину с холодным оружием в Голосеевском районе Киева. Подозреваемый пытался убежать от правоохранителей, но был пойман.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по столице с ножом в руке. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что происшествие случилось в Голосеевском районе столицы.

На линию 112 поступило сообщение от горожанина, который заметил подозрительного мужчину с ножом

- говорится в заметке.

Инспекторы сразу отправились на поиски и обнаружили гражданина, которого описал заявитель. 

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По словам правоохранителей, мужчина "вел себя агрессивно и попытался убежать".

Мы догнали и задержали беглеца

- сообщили в полиции.

Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у гражданина вероятное холодное оружие.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним

В центре столицы задержали киевлянина, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КиевКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kievКиев

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