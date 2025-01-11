Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя
Киев • УНН
Патрульная полиция задержала агрессивного мужчину с холодным оружием в Голосеевском районе Киева. Подозреваемый пытался убежать от правоохранителей, но был пойман.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по столице с ножом в руке. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что происшествие случилось в Голосеевском районе столицы.
На линию 112 поступило сообщение от горожанина, который заметил подозрительного мужчину с ножом
Инспекторы сразу отправились на поиски и обнаружили гражданина, которого описал заявитель.
По словам правоохранителей, мужчина "вел себя агрессивно и попытался убежать".
Мы догнали и задержали беглеца
Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у гражданина вероятное холодное оружие.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним
В центре столицы задержали киевлянина, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости.