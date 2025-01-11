Разгуливал с ножом по Киеву: патрульные задержали агрессивного нарушителя

Патрульная полиция задержала агрессивного мужчину с холодным оружием в Голосеевском районе Киева. Подозреваемый пытался убежать от правоохранителей, но был пойман.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по столице с ножом в руке. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, передает УНН. Детали Отмечается, что происшествие случилось в Голосеевском районе столицы. На линию 112 поступило сообщение от горожанина, который заметил подозрительного мужчину с ножом - говорится в заметке. Инспекторы сразу отправились на поиски и обнаружили гражданина, которого описал заявитель. По словам правоохранителей, мужчина "вел себя агрессивно и попытался убежать". Мы догнали и задержали беглеца - сообщили в полиции. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у гражданина вероятное холодное оружие. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия. Напомним В центре столицы задержали киевлянина, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости.