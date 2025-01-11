Розгулював з ножем по Києву: патрульні затримали агресивного порушника
Київ • УНН
Патрульна поліція затримала агресивного чоловіка з холодною зброєю в Голосіївському районі Києва. Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців, але був спійманий.
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював столицею з ножем в руці. Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram, передає УНН.
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Зазначається, що подія трапилася в Голосіївському районі столиці.
На лінію 112 надійшло повідомлення від містянина, який помітив підозрілого чоловіка з ножем
Інспектори одразу вирушили на пошуки та виявили громадянина, якого описав заявник.
За словами правоохоронців, чоловік "поводився агресивно та спробував втекти".
Ми наздогнали та затримали втікача
Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили в громадянина ймовірну холодну зброю.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин події.
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