США и партнеры уничтожили российскую хакерскую сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Министерство юстиции США вместе с партнерами из правоохранительных органов Германии, Нидерландов и Великобритании ликвидировали российский ботнет RSOCKS. Об этом сообщил американский Минюст, передает УНН.
Цитата
“В результате этой операции ликвидирована работа чрезвычайно сложной российской киберпреступной организации, занимавшейся киберзломами в Соединенных Штатах и за границей”, — отметила спецагент ФБР Стейси Мой.
Детали
Деятельность ботнета RSOCKS, которым управляют русские киберпреступники, насчитывала миллионы сломанных устройств по всему миру.
Как отмечается, операция по борьбе с хакерской сетью началась еще в 2017 году. Тогда американские правоохранители установили, что киберпреступники смогли взломать около 325 тысяч устройств. Ведомство не раскрывает имена возможных фигурантов дела, что рассматривается в Южном округе штата Калифорния.
В Минюсте США рассказали, что пользователи RSOCKS платили от 30 до 200 долларов на день за распространение вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть подлинный источник трафика.
“Пользователи этого типа прокси-сервиса, как считается, совершали крупномасштабные атаки на аутентификационные сервисы и анонимизировали себя при доступе к сломанным учетным записям социальных сетей или отправки вредоносной электронной почты, как фишинг”, — говорится в сообщении.
Жертвами RSOCKS стали ряд крупных государственных и частных организаций, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники. Минюст США не называет названия этих компаний.
Напомним
Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству.