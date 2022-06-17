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США та партнери знищили російську хакерську мережу

США та партнери знищили російську хакерську мережу

Київ • УНН

 • 111476 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністерство юстиції США разом із партнерами з правоохоронних органів Німеччини, Нідерландів та Великої Британії ліквідували російський ботнет RSOCKS. Про це повідомив американський Мін'юст, передає УНН.

Цитата

“Внаслідок цієї операції ліквідовано роботу надзвичайно складної російської кіберзлочинної організації, яка займалися кіберзламами в Сполучених Штатах та за кордоном”, — зазначила спецагент ФБР Стейсі Мой.

Деталі

Діяльність ботнету RSOCKS, яким керують російські кіберзлочинці, налічувала мільйони зламаних пристроїв по всьому світу.

Як зазначається, операція боротьби з хакерською мережею розпочалася ще у 2017 році. Тоді американські правоохронці встановили, що кіберзлочинці змогли зламати близько 325 тисяч пристроїв. Відомство не розкриває імена можливих фігурантів справи, що розглядається в Південному окрузі штату Каліфорнія.

У Мін’юсті США розповіли, що користувачі RSOCKS платили від 30 до 200 доларів на день за розповсюдження шкідливої ​​інтернет-активності через зламані пристрої, щоб замаскувати або приховати справжнє джерело трафіку.

“Користувачі цього типу проксі-сервісу, як вважається, здійснювали великомасштабні атаки на автентифікаційні сервіси й анонімізували себе при доступі до зламаних облікових записів соціальних мереж або надсилання шкідливої електронної пошти, як-от фішинг”, — йдеться в повідомленні.

Жертвами RSOCKS стали низка великих державних і приватних організацій, зокрема університет, готель, телестудія та виробник електроніки. Мін’юст США не називає назви цих компаній.

Нагадаємо 

Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.

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