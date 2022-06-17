США та партнери знищили російську хакерську мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністерство юстиції США разом із партнерами з правоохоронних органів Німеччини, Нідерландів та Великої Британії ліквідували російський ботнет RSOCKS. Про це повідомив американський Мін'юст, передає УНН.
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“Внаслідок цієї операції ліквідовано роботу надзвичайно складної російської кіберзлочинної організації, яка займалися кіберзламами в Сполучених Штатах та за кордоном”, — зазначила спецагент ФБР Стейсі Мой.
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Діяльність ботнету RSOCKS, яким керують російські кіберзлочинці, налічувала мільйони зламаних пристроїв по всьому світу.
Як зазначається, операція боротьби з хакерською мережею розпочалася ще у 2017 році. Тоді американські правоохронці встановили, що кіберзлочинці змогли зламати близько 325 тисяч пристроїв. Відомство не розкриває імена можливих фігурантів справи, що розглядається в Південному окрузі штату Каліфорнія.
У Мін’юсті США розповіли, що користувачі RSOCKS платили від 30 до 200 доларів на день за розповсюдження шкідливої інтернет-активності через зламані пристрої, щоб замаскувати або приховати справжнє джерело трафіку.
“Користувачі цього типу проксі-сервісу, як вважається, здійснювали великомасштабні атаки на автентифікаційні сервіси й анонімізували себе при доступі до зламаних облікових записів соціальних мереж або надсилання шкідливої електронної пошти, як-от фішинг”, — йдеться в повідомленні.
Жертвами RSOCKS стали низка великих державних і приватних організацій, зокрема університет, готель, телестудія та виробник електроніки. Мін’юст США не називає назви цих компаній.
Нагадаємо
Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.