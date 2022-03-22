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Актуальное
США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против россии

США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против россии

Киев • УНН

 • 110393 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили необходимость усиления санкций против россии. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Франции.

Детали

Министры отметили, что ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора министры обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента США в Европейском Совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.

Напомним

Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию рф против Украины.

Украинские Национальные Новости

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