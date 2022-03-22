США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против россии

Детали

Министры отметили, что ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора министры обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента США в Европейском Совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.

Напомним

Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию рф против Украины.