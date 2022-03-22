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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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США та Франція вважають необхідним посилення санкцій проти росії

США та Франція вважають необхідним посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 110395 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час телефонних перемовин з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили необхідність посилення санкцій проти росії. Про це інформує УНН з посиланням на МЗС Франції.

Деталі

Міністри відзначили, що зважаючи на російський наступ необхідно продовжувати посилення санкцій. Керівники іноземних відомств заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських АЕС.

Крім цього, в ході телефонної розмови міністри обговорили підготовку до зустрічі глав держав і урядів країн НАТО і G7, а також участь президента США в Європейській Раді, який повинен ознаменувати тісну координацію між НАТО і Європейським союзом.

Нагадаємо 

Байден провів телефонні перемовини із чотирма лідерами країн щодо "скоординованих відповідей" на агресію рф проти України.

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