США направили Украине до 3% оборонного бюджета, а они уже уничтожили половину ударной силы рф - сенатор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. США потратили на помощь Украине менее 3% оборонного бюджета, а украинские военные уже уничтожили половину ударной силы рф, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев 23 августа, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
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"Мы потратили миллиарды, сотни миллиардов, наверное, триллион долларов в течение Холодной войны, чтобы сдержать российскую агрессию. И знаете что? Мы сейчас потратили менее 3% нашего оборонного бюджета, чтобы помочь украинским военным, - и они уничтожили половину российской ударной силы", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Это - самый удачный возврат инвестиций в истории американской национальной безопасности. О таком партнере можно только мечтать!" - указал он.
Детали
Как отмечает издание, группа сенаторов от обеих партий, посетившая Украину накануне Дня Независимости, заверила, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину финансово и материально.
Сенаторы посетили центр Киева, где осмотрели сожжённую российскую технику, а также почтили память погибших украинцев, отдавших свою жизнь за защиту Родины.
Напомним
Американские законодатели встретились с Президентом Владимиром Зеленским.