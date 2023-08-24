США спрямували Україні до 3% оборонного бюджету, а вони вже знищили половину ударної сили рф - сенатор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. США витратили на допомогу Україні менше ніж 3% оборонного бюджету, а українські військові вже знищили половину ударної сили рф, заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва 23 серпня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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"Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно, трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж 3% нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, - і вони знищили половину російської ударної сили", - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
"Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!" - вказав він.
Деталі
Як зазначає видання, група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила, що Конгрес США продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.
Сенатори відвідали центр Києва, де оглянули спалену російську техніку, а також вшанували пам'ять загиблих українців, які віддали своє життя за захист Батьківщини.
Нагадаємо
Американські законодавці зустрілися із Президентом Володимиром Зеленським.