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США спрямували Україні до 3% оборонного бюджету, а вони вже знищили половину ударної сили рф - сенатор

США спрямували Україні до 3% оборонного бюджету, а вони вже знищили половину ударної сили рф - сенатор

Київ • УНН

 • 4335253 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. США витратили на допомогу Україні менше ніж 3% оборонного бюджету, а українські військові вже знищили половину ударної сили рф, заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва 23 серпня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата

"Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно, трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж 3% нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, - і вони знищили половину російської ударної сили", - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!" - вказав він.

Деталі

Як зазначає видання, група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила, що Конгрес США продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.

Сенатори відвідали центр Києва, де оглянули спалену російську техніку, а також вшанували пам'ять загиблих українців, які віддали своє життя за захист Батьківщини.

Нагадаємо

Американські законодавці зустрілися із Президентом Володимиром Зеленським.

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