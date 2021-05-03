США опровергли сообщение об обмене заключенными с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Госдепартамент США в воскресенье опроверг сообщения об обмене заключенными с Ираном после того, как Тегеран подтвердил сообщения ливанского телеканала о готовящемся обмене. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель Госдепартамента Вс Прайс, передает УНН.
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“Сообщение о достижении соглашения об обмене заключенными не соответствуют действительности, — сказал Прайс. — Как мы уже говорили, мы всегда ставим вопрос о задержанных или пропавших без вести американцев в Иране. Мы не прекратим этого, пока не сможем воссоединить их с их семьями”.
Контекст
Ранее в воскресенье проирански ливанский телеканал, ссылаясь на неназванных иранских чиновников, сообщил, что Иран освободит четырех американцев, обвиняемых в шпионаже, в обмен на четырех иранцев, находящихся в США, и разблокирование иранских средств в размере 7 млрд долларов.
Иранское государственное телевидение, ссылаясь на официальное лицо, подтвердило сообщение телеканала “Аль-Маядин”.
Иран и мировые державы ведут переговоры о восстановлении соглашения по ядерной программе Тегерана, из которого Вашингтон вышел три года назад.