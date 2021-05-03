США спростували повідомлення про обмін ув'язненими з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Держдепартамент США в неділю спростував повідомлення про обмін ув'язненими з Іраном після того, як Тегеран підтвердив повідомлення ліванського телеканалу про підготовлюваний обміні. Про це агентству Reuters заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає УНН.
Цитата
“Повідомлення про досягнення угоди про обмін ув’язненими не відповідають дійсності, — сказав Прайс. — Як ми вже говорили, ми завжди порушуємо питання про затриманих або зниклих без вісти американців в Ірані. Ми не припинимо цього, поки не зможемо возз’єднати їх з їх сім’ями”.
Контекст
Раніше в неділю проіранськи ліванський телеканал, посилаючись на неназваних іранських чиновників, повідомив, що Іран звільнить чотирьох американців, звинувачених у шпигунстві, в обмін на чотирьох іранців, утримуваних в США, і розблокування іранських засобів в розмірі 7 мільярдів доларів.
Іранське державне телебачення, посилаючись на офіційну особу, підтвердило повідомлення телеканалу “Аль-Маядін”.
Іран і світові держави ведуть переговори про відновлення угоди щодо ядерної програми Тегерана, з якого Вашингтон вийшов три роки тому.