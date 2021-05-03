США спростували повідомлення про обмін ув'язненими з Іраном

Цитата

“Повідомлення про досягнення угоди про обмін ув’язненими не відповідають дійсності, — сказав Прайс. — Як ми вже говорили, ми завжди порушуємо питання про затриманих або зниклих без вісти американців в Ірані. Ми не припинимо цього, поки не зможемо возз’єднати їх з їх сім’ями”.

Контекст

Раніше в неділю проіранськи ліванський телеканал, посилаючись на неназваних іранських чиновників, повідомив, що Іран звільнить чотирьох американців, звинувачених у шпигунстві, в обмін на чотирьох іранців, утримуваних в США, і розблокування іранських засобів в розмірі 7 мільярдів доларів.

Іранське державне телебачення, посилаючись на офіційну особу, підтвердило повідомлення телеканалу “Аль-Маядін”.

Іран і світові держави ведуть переговори про відновлення угоди щодо ядерної програми Тегерана, з якого Вашингтон вийшов три роки тому.