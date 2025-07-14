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США снижают прогноз производства пшеницы в Украине на 2025-2026 маркетинговый год

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Министерство сельского хозяйства США снизило ожидания по производству пшеницы в Украине на 2025-2026 маркетинговый год. Экспорт пшеницы из Украины снижен до 15,5 млн тонн, а мировая торговля пшеницей также уменьшится.

США снижают прогноз производства пшеницы в Украине на 2025-2026 маркетинговый год

Министерство сельского хозяйства США снизило для Украины ожидания по производству пшеницы в 2025-2026 маркетинговом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз американского ведомства.

Детали

Как отметили в минсельхозе США, экспорт пшеницы из Украины снижен на 1 млн тонн — до 15,5 млн тонн, конечные запасы повышены на 0,1 млн тонн — до 1,59 млн тонн.

В то же время, урожай кукурузы в Украине в 2015-2026 маркетинговых годах ожидается на уровне 30,5 млн тонн, экспорт — 24 млн тонн, а конечные запасы — 0,6 млн тонн. Также министерство сельского хозяйства США прогнозирует мировое производство пшеницы в 2025/26 МГ на уровне 808,5 млн тонн (-0,04 млн тонн к прошлому сезону).

Кроме того, в отчете министерства говорится о том, что мировая торговля снизится на 1,3 млн тонн, до 213,1 млн тонн из-за сокращения экспорта из стран ЕС и Украины. Это лишь частично компенсируется ростом экспорта из России и США.

Также в ведомстве сообщили, что прогнозируемые глобальные конечные запасы на 2025/26 МГ уменьшены на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн. Причина - сокращение ожиданий для Канады и Европейского Союза.

Напомним

В Украине началась жатва в 9 областях – по данным Министерства аграрной политики, аграрии приближаются к сбору первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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